Gjatë fjalimit ai paralajmëroi investime të tjera në ushtri. “Këtë vit do të ketë rritje të mëdha të pagave për ushtarët, nënoficerët dhe oficerët, me një rritje prej pesë përqind nga fillimi i vitit, do të ketë një shtesë prej 10 përqind për nënoficerët, dhe rritja totale për ushtarakët do të jetë ndërmjet 9.8 përqind dhe 17.6 përqind”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy