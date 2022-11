Megjithatë përshtypja kryesore pas bisedimeve dhe takimeve është se 48 orët e ardhshme do të jenë më të vështirat në 10 vitet e fundit kur bëhet fjalë për Kosovën. Po ashtu, përveçse me serbët, presidenti serb Aleksandër Vuçiç është takuar deri në orët e vona të të premtes me Miroslav Lajçak, i dërguari i BE-së për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Pas bisedës që ka zgjatur më shumë se pesë orë, nuk ka pasur deklarata zyrtare, përveç se Vuçiç ka shkruar në Instagram se është takuar me Lajçakun. Lajçak ka shkruar se me Vuçiç ka pasur diskutim të gjatë dhe të vështirë.

Sipas mediave serbe , biseda zgjati nga ora 10 e mbrëmjes të së enjtes deri në orën 6:30 të mëngjesit të së premtes. Përfaqësuesit e serbëve nga Kosova i kanë thënë Vuçiçit se nuk e durojnë dot më terrorin e pretenduar që ushtron ndaj tyre, Albin Kurti. Ndaj shtojnë se e vetmja gjë që u ka mbetur të bëjnë, është në hipin gratë dhe fëmijët nëpër traktorë dhe t’i nisin në Serbi. Po ashtu theksuan se ata vetë nuk do të shkojnë askund, por do të luftojnë. Presidenti u tha atyre se ai personalisht dhe vendi qëndrojnë fort në krah të tyre, se nuk do t’i braktisin dhe do t’i lënë në baltë. Në fund të fjalimit, ai mori një duartrokitje 15-minutëshe.

