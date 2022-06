Nëse bashkë me Dukagjinin vjen në Shqipëri edhe pasqyra e Albin Kurtit, do të shohim batërdinë e një pashallëku të shthurur. Këtu nuk duhet projekt, nuk ka nevojë të paraqesësh kërkesë me shkrim, të bësh një plan – biznesi, të kontaktosh autoritetin përkatës. Asnjë nga këto nuk vlen. Mjafton të takosh Edi Ramën dhe Erjon Veliajn për tu bërë zot i pronës së shqiptarëve, për të patur gjithë administratën në dispozicion. Pa asnjë letër, pa asnjë ligj, Pashai – dallkauk që ka në dorë gjithçka dhe i përdor për qejfet e tij, t’i zgjidhë të gjitha me një mesazh në whatsapp.

