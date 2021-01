“E tëra që shihni është një fushatë në baza ditore kundër serbëve, Serbisë dhe presidentit të saj. Serbët do të ishin mirë nëse do ta njihnin pavarësinë e Kosovës, dhe vetëm një ditë më vonë filluan kërkesat për dëmet e luftës, dy ditë më vonë do të ishte kërkesa tjetër: pranoni që keni kryer gjenocid. Dhe pastaj e shihni se jeni duke biseduar me njerëz që nuk duan t’ju bindin se ne mund të bëjmë diçka së bashku”, tha Vuçiç.

“Unë nuk e di se çfarë duhet të ndodhë për të ndryshuar kjo. Ne bëmë më të mirën. Ndoqëm një politikë të zgjuar, e shpëtuam Serbinë nga konflikti, nuk shpëtuam heroikisht jetën e atyre që duan të qëndrojnë në Kosovë. Ne kemi investuar në mbijetesën e tyre, pa rrezikuar paqen. Unë njoh mijëra njerëz që mezi presin ndonjë konflikt të ri dhe do të gjenin arsye të panumërta pse do ta donin atë. Dhe nëse ata do të pyeteshin nëse vëllai ose fëmija i tyre do të ktheheshin në arkivol nesër, atëherë do të ishte ndryshe”, i tha ai “Vecernje Novosti” të Beogradit.

