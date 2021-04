Me masat e reja ndalohen të gjitha grumbullimet me rrezikshmëri të lartë të shpërndarjes së infeksionit, me më shumë se 10 persona. Përjashtim bëjnë mbledhjet e Kuvendit të Kosovës, mbledhjet e qeverisë, apo mbledhjet me interes të veçantë publik.

