Në Kosovë, rritja pritet të jetë 6%, pas tkurrjes me 5.3% vitin e kaluar. Maqedonia e Veriut do të zgjerohet me 4% dhe e fundit në rajon është Bosnjë Hercegovina, për të cilën FMN pret një rritje minimale prej 2.8%, pas rënies me 4.3% në vitin pandemik.

Më herët ishte Banka Botërore që parashikoi se ekonomia shqiptare do të rritet me 7.2% këtë vit. Në raport me parashikimin e qershorit, pritshmëria për ecurinë ekonomike këtë vit është përmirësuar nga Banka Botërore me 2.8 pikë përqindje.

