Me mbi 4,79 milionë raste, Kalifornia renditet e para në vend, ndërsa vijojnë Teksasi me mbi 4,14 milionë dhe Florida me mbi 3,64 milionë. Po ashtu me mbi 70 mijë vdekje, Kalifornia renditet e para në SHBA për sa i përket numrit më të lartë të viktimave nga COVID-19 dhe ndiqet nga Teksasi me mbi 67 mijë vdekje dhe Florida me mbi 57 mijë vdekje.

