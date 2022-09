“Ky është një treg i vogël dhe mendoj se përpjekja për të krijuar një hapësirë të veçantë është një hap drejt njëfarë organizate politike e cila mund të shfrytëzohet dhe të dominohet nga një fuqi përmes së cilës Rusia mund të shtrijë ndikimin e saj gjithnjë e më të madh në rajon. Prandaj Rusia e mbështet atë. Gjithë çfarë ndihmon të sendërtohet ideja për të ashquajturën ‘botë serbe’. Kjo nuk do të thotë se të gjithë duhet të jenë serbë, por do ta konsiderojnë Serbinë si partner kryesor. Kjo do t’I shkojë përshtati Rusisë, e cila do ta shfrytëzojë për të shtrirë ndikimin e saj në rajon”, është shprehur Bugajski, në një intervistë për median malazeze RTV Gradska .

