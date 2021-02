Megjithatë, në rrethana mjaft të rralla mund të përdoren edhe vaksina të ndryshme. Ekspertët kanë arsye të besojnë se një përzierje e vaksinave mund të ketë vërtet efekt, sepse kjo është provuar më parë me programin e imunizimit nga Ebola dhe ka funksionuar. Studimi i ri do të përfshijë më shumë se 800 vullnetarë të moshave mbi 50 vjec në Angli. Disa do të marrin vaksinën e oksfordit dhe AstraZeneces, dhe pastaj doza e dytë do të jetë nga Pfizeri, ose e kundërta, në një hark kohor prej 4 deri në 12 jave.

