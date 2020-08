Autoritetet mbyllën klubet e natës dhe diskotekat, edhe ato me ambiente të hapura, nga 17 gushti. Ndërsa nga ora 18.00 deri në orën 6 të mëngjesit duhet mbajtur maskë në të gjitha hapësirat publike në vend. Në Belgjikë, situata është shqetësuese. Në Bruksel maska është e detyrueshme në zonat publike dhe në restorante lejohet që maksimumi katër persona të ulen në një tavolinë. Klubet e natës mbeten të mbyllura e po ashtu edhe eventet e ndryshme. Holanda ka mbyllur në disa zona lokalet, kinematë, muzetë dhe parqet e argëtimit. Testime vullnetare bëhen në aeroporte për ata që vijnë nga zona me rrezik. Në Portugali, klubet e natës mbeten të mbyllura edhe pse vendi ka patur shifra më të kënaqshme krahasuar me fqinjët. Në Greqi maskat janë të detyrueshme në supermarkete, dyqane, kafene, parukeri e zyra qeveritare. Udhëtarët që vijnë në vend duhet të plotësojnë formularë me qëllim që të jenë të gjurmueshëm. Nga 17 gushti, baret, klubet dhe restorantet në Athinë e disa zona të tjera duhet të mbyllen në mesnatë.

