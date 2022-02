“Përgjegjësia ka rëndësi. Nëse Rusia pushton në ditët dhe javët në vijim, kostoja njerëzore për Ukrainën do të jetë e madhe. Dhe kostoja strategjike për Rusinë do të jetë gjithashtu e madhe. Nëse Rusia sulmon Ukrainën, ajo do të përballet me dënim dërrmues ndërkombëtar. bota nuk do të harrojë se Rusia zgjodhi vdekjen dhe shkatërrimin e panevojshëm”, tha presidenti amerikan në fjalën e Shtëpisë së Bardhë. “Pushtimi i Ukrainës do të provojë të jetë një plagë e vetëshkaktuar. Shtetet e Bashkuara, aleatët dhe partnerët tanë do të përgjigjen me vendosmëri. Perëndimi është i bashkuar dhe i galvanizuar. Sot, aleatët tanë të NATO-s dhe aleancat janë të bashkuar dhe të vendosur siç ka qenë ndonjëherë”, theksoi Biden.

