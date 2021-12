Do rithemelojmë PD-në si një parti që do shndërrojë Shqipërinë në vendin e shpresës, në vendin e bekuar, në vendin ku shqiptarët do ndërtojnë të ardhmen dhe do i jepet fund spastrimit etnik të Çubrilloviçit shqipfolës, Edi Rama. PD do u japë fund hegjemonisë së Beogradit në Shqipëri dhe Ballkan.

Do të vazhdoj misionin me ju për të rikthyer në pushtet PD-në, si një parti e vlerave të lirisë, si parti që në epiqendër ka qytetarin dhe interesat e tij. Si parti që do integrojë Shqipërinë në BE. Ne nuk do të lejojmë kurrë që Shqipëria të bjerë në zona të tjera influence përveç aleancës euroatlantike.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy