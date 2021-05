Bashkimi Europian ka një skemë të re për tërheqjen e punëtorëve të kualifikuar vendet e treta si ato të Ballkanit, të ngjashme me skemën e Kartën Jeshile të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Skema quhet Karta Blu dhe mori sot aprovimin e Paramentit Europian, duke i hapur kështu rrugën thithjes së profesionistëve të rinj nga jashtë BE për të jetuar dhe punuar në 27 vendet e unionit.

Bazuar në sistemin ‘Green Card’ të SHBA.-së, skema është krijuar për të adresuar krizën demografike të Europës dhe mungesën e punëtorëve, duke joshur emigrantët e kualifikuar në Evropë

Eurodeputeti gjerman i qendrës së djathtë Ewa Klamt (EPP), i cili hartoi raportin tha se kjo do t’i mundësonte BE-së të mos mbetet prapa konkurrentëve të saj si SHBA-a, Kanada dhe Australia. ”

Megjithëse vota e Parlamentit ishte vetëm konsultative, ajo është një hap i rëndësishëm drejt krijimit të një sistemi europian të Kartës Blu, e cila do të bëjë të mundur azhurnimin e sistemit ekzistues të pajisjes me leje qëndrimi të të gjithë emigrantëve.

Çfarë do të ofrojë Karta Blu?

Sipas kësaj iniciative njohja e diplomës, arsimit në vendin e origjinës dhe aftësive profesionale për ata që do të pajisen me Kartën BLU do të lehtësohet. Kjo kartë do të lehtësojë bashkimi familjar, i cili është shumë i vështirë nën rregullat aktuale. Të gjithë mbajtësit e Kartës Blu do të mund të tërheqin në vendin ku jetojnë punëtorë shumë të aftë nga jashtë BE-së dhe të gjithë anëtarët e familjes.

Komisioni ka synuar të reformojë skemën e Kartës Blu që nga viti 2016, duke argumentuar se pengesat për pranimin e punëtorëve ishin shumë të larta.

Nisma vjen ndërkohë që vende si Gjermani dhe Luksemburgu po kërkojnë prej vitesh që të hiqen barrierat për rekrutimin e personave shumë të kualifikuar. Karta Blu do t’u ofrojë lehtësira emigrantëve të kualifikuar për të marrë një leje qëndrim të përhershëm në BE.

Megjithatë, me marrjen e Kartës Blu, të gjithë emigrantët do të punojnë lirshëm në të gjitha vendet e BE-së, duke u bërë të mundur të zgjedhin një punë të re në një vend tjetër anëtar pa pasur nevojë për një vendbanimin e përhershëm që të mund të qëndrojnë në union. Mbajtësit e Kartës Blu të BE-së dhe anëtarët e familjes së tyre, do të jenë në gjendje të transferohen në një Shtet Anëtar të dytë bazuar në rregullat e thjeshtuara të lëvizjes pas 12 muajve të punësimit në Shtetin e parë Anëtar.

Po ashtu me marrjen e Kartës Blu do t’u ofrojë punonjëse të një vendi të tretë të bëjnë udhëtime biznesi në SHBA, Britani, Australi shumë më lehtë

Gjermania, një vend kryesor në punësimin e shtetasve të vendeve të treta ka bërë kërkesë që të gjithë ata që pajisen me Kartën Blu do të marrin paga më të mira, duke i rritur rrogat vjetore nga 55,200 € në 56,800.

Kjo skemë nuk ka të bëjë vetëm me bindjen e punëdhënësve dhe emigrantëve të punojnë në BE, ka të bëjë gjithashtu me bindjen e vetë shteteve anëtare të përfitojnë nga tërheqja e një tregu më të madh të punës dhe nga aftësia e BE-së për të identifikuar dhe madje edhe trajnuar punëtorë të kualifikuar në vendet e treta për të përmbushur mungesat e profesionistëve në Europë.

Për të marrë një Kartë Blu të BE-së, pragu i pagës minimale për punëtorët që mund ta përfitojnë do të ulet më shumë se paga mesatare vjetore bruto, duke e bërë më të arritshme për më shumë njerëz. Kohëzgjatja minimale për një kontratë pune gjithashtu do të ulet në 6 muaj.

Ata që mund ta marrin pa asnjë vështirësi janë profesionet në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Aplikantët me përvojë profesionale ekuivalente me një kualifikim të arsimit të lartë në disa sektorë specifik gjithashtu do të kenë të drejtë të aplikojnë.

Gjatë 12 muajve të parë, mbajtësit e Kartave Blu të BE-së duhet të kryejnë një aplikim nëse dëshirojnë të ndryshojnë pozicionin ose punëdhënësin. Por pas kësaj periudhe, mbajtësit e Kartës Blu nuk do të jenë të detyruar të njoftojmë për çdo ndryshim tek autoritetet përkatëse kombëtare.