Por, shumë më shumë se përmes dërgimit e remitencave, diaspora do ta përmirësonte situatën ekonomike, por edhe shoqërore, nëse ato para do t‘i investonte ne vendin amë. Nëse sipërmarrësit dhe sipërmarrëset shqiptare në mbarë botën do të dedikonin një pjesë të mjeteve për investim në vendin nga i cili kanë ardhur, jam e bindur që situata do të ndryshonte për të mirë. Siç thotë edhe proverbi që tanimë është klishe (por ka një arsye legjitime pse ca fjalë shndërrohen në klishe) „nëse ia jepni njeriut një peshk, e ushqeni për një ditë. Nëse e mësoni njëriun të peshkojë, e ushqeni për gjithë jetën“. E në këtë çështje, qeveritë duhet të lehtësojnë qasjen e diasporës në ekonomi, e të mundësojnë hapjen e më shumë bizneseve. Diasporës, përveç që i duhet përkrahja morale, i duhet edhe infrastruktura për të investuar e për të zgjeruar biznesin. Prandaj është jetike që qeveritë së bashku me institucionet që i kontrollojnë ekonomitë, të jenë në bashkëpunim të ngushtë e të kenë komunikim të vazhdueshëm.

Diaspora shqiptare në mbarë botën vazhdon të jetë e lidhur emocionalisht me vendet amë. Kjo është arsyeja pse ekonomitë tona janë të varura nga remitencat, që mundësojnë mos vërejtjen e tkurrjes ekonomike, e sidomos në këtë periudhë sfiduese për gjithë botën. Pa remitencat e diasporës, shumë familje do të pësonin shok ekonomik, e do të kalonin në anën tjetër të pragut të varfërisë, e cila do iu pamundësonte atyre çasje në edukim, punësim, e shëndetësi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy