Qindra oficerë francez te ligjzbatimit do të shtohen për të përdorur teknologjinë më të fundit. Për herë të parë, Britania do të financojë një qendër ndalimi në Francë për të rritur aftësinë e Francës, për t’u përballuar me numrat e azilkërkuesve. Franca do të dedikojë një njësi policore të lëvizshme kundër gomoneve, dronë dhe avionë kundër trafikantëve, të cilëve Rishi Sunak iu referua atyre nga Ballkani, pa përmendur fjalën Shqipëri. Mbetet e paqartë për momentin nëse Franca do të pranojë emigrantët e ardhur, që duket e paimagjinueshme nga Franca.

