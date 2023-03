Janë trajtuar me urdhër mbrojtjeje 417 qytetarë dhe janë evidentuar 25 raste të shkeljeve të këtyre urdhrave të mbrojtjes. Por sa zbatohen urdhrat e mbrojtjes? Sipas avokatit Henri Bici problematika me madhe është kur një nga bashkëshortët merr urdhër mbrojtjeje dhe është i detyruar që me urdhrin e mbrojtjes në dorë të shkojë dhe të bashkëjetojë prapë me dhunuesin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy