Pjesë nga libri me shumë autorë, The Case for Kosova – Passage to Independence Përktheu: Daut Dauti A është konvertimi i...

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve ka dërguar në Prokurori për t‘u hetuar 38 kandidatë, ndër të cilët 10 janë për kryetarë bashkish dhe të tjerët për anëtarë të këshillave bashkiake për shkak të dyshimeve lidhur me rekorde kriminale në të shkuaën e tyre. Edhe pse janë ende nën hetim ata do të lejohen të marrin pjesë në zgjedhje dhe do të votohen. Nëse fitojnë mandatin dhe dyshimet për rekorde kriminale vërtetohen, atëhere do ta humbasin mandatin, do të ndalohen nga organet ligjzbatuese dhe zgjedhjet do të përsëriten në atë bashki ku ata kanë fituar, bëri me dije KQZ.

