Pjesë nga libri me shumë autorë, The Case for Kosova – Passage to Independence Përktheu: Daut Dauti A është konvertimi i...

Ne shkrimin me titull: “Të gjithë do shkojmë me pushime në Shqipëri”. Resorti i mrekullueshëm ne Ballkan i bashkohet listës se Tripadvisor ndër 20 më të kërkuarit për britaniket”, tabloidi me anti-shqiptar ne informim, Daily Mail, detyrohet te raportojë lajmin për Ksamilin, ku thekson se ky resort vjen pas plazhit të Badesit në Sardenja të Italisë, dhe qytetit malor të Hakone-machi në Japoni.

