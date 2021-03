Kreu i VV-së, Albin Kurti ka qenë i pranishëm ditën e sotme në prezantimin e kandidatit për deputet në 25 prill, Boiken Abazi.

Kreu i Vetëvendosjes, Albin Kurti nga Tirana dha mesazhin e tij se shqiptarët e Shqipërisë dhe ata të Kosovës kanë nevojë për ndryshim.

Gjatë një konferencë për mediat nga selia e VV-së në kryeqytet, kreu i kësaj force politike dhe fituesi i zgjedhjeve në Kosovë bëri thirrje që shqiptarët të votojnë për tre kandidatët në Tiranë, Lezhë dhe Gjirokastër.

Kurti bëri thirrje për gjithë përfshirje sociale dhe pjesëmarrje qytetarë në zgjedhje. Sipas Kurtit janë këtu dy elementë që e përbejnë shtetin demokratik.

“Shqiptarët kanë nevojë për ndryshime dhe ata të Kosovës. Shqiptarët e pakënaqur janë shpresa e Shqipërisë, rrjedhimisht dhe e jona. Ne nuk i dallojmë ata. Hallet e tyre të veçanta janë më ta mëdha. Unë do të kem marrëdhëniet më të mira që ka pasur një kryeministër me Shqipërinë. Do të nis takime. Do të takojë edhe këtu zyrtarë shtetëror. Jam për 3 ditë, pasi do të prezantoj 3 kandidatë. Gjykata Speciale në Hagë merret vetëm me luftëtarët në UÇK. Ne do të kemi gjykata brenda Kosovës. Me procesin e vettingut, me departamentin e gjykatave të reja në fushën e punës, do të zvogëlojmë atë gjysmë mln lëndë që është në pallatin e drejtësisë. Do të sjellim drejtësi për qytetarët. Do të trajtojmë të gjitha pretendimet. UÇK ka bërë luftë të drejtë, të pastër. Nëse ka pretendime nga ndonjë ndërkombëtar për individë të UÇK ne do të kemi një sistem të ri që do t’i trajtojë me prioritet ato raste. Ne jemi bashkë me luftëtarët e UÇK, ata janë me popullin e Kosovës. Prej 20 mijë të veteranëve, janë klasë e mesme, pasi një pjesë e tyre vazhdojmë të ngelen të varfër.”, tha Kurti.