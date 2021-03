Punimet kanë ecur dhe sa i përket terminalit. Deri në ditën e dorëzimit të certifikimit të këtij aeroporti, do të përmbushen të gjitha kushtet e nevojshme për një aeroport ndërkombëtar, i cili do të jetë i dyti në Shqipëri. Pas pak ditësh do të kemi dhe përfundimin e rezultateve nga gara e aeroportit të Vlorës dhe do t’i jepet start negocimit të kontratës duke nisur procedurën për aeroportin e tretë në territorin e Shqipërisë”, tha Balluku duke theksuar se ka pasur erë të fortë në Kukës dhe është parë funksionimi i rrymave të ajrit me fluturim të vërtetë.

