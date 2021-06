“Shumica e rregullave të koronavirusit do të qëndrojnë në fuqi për katër javë të tjera, i thanë burime qeveritare BBC. Kjo mund të nënkuptojë se funksionimi me kapacitete të reduktuara për sportet, pub-et dhe kinematë do të mbesin dhe klubet e natës do të qëndrojnë të mbyllura”, thotë BBC.

