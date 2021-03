Avioni i ri do t’i bashkohet flotës së Wizz Air me bazë në Tirana International Airport (TIA) më datën 28 maj 2021, duke mundësuar fillimin e fluturimeve direkte nga Aeroportin i Rinasit drejt Malmö-s dhe Stokholm-it, në Suedi. Avioni i katërt i Wizz Air do të operojë gjithashtu me fluturimet për në Ankona, Pescara, Genova dhe Romë Ciampino.

