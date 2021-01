“Do ta zbatojmë aktvendimin e Gjykatës Kushtetuese, sepse na obligon Kushtetuta që t’i zbatojmë të gjitha vendimet. KQZ do të marrë vendim për kandidimin e Kurtit ose të të tjerëve. Ne do ta bëjmë verifikimin e kandidatëve nëpërmjet Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ku do të dorëzohen të gjitha listat e kandidatëve dhe në bazë të konfirmimeve do të vendosim”, ka thënë Daka.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy