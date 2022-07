Atdhetarët hyjnë në të gjitha betejat që i kërkon vendi dhe historia. Dhe ka beteja për të cilat nuk ia vlen vetëm që të humbësh por luftën ta bësh deri në fund. Ia vlen edhe të vdesësh. Sot me besa besë, me gjithë Shqiptarët e ndershëm të shpallim non grata kleptokracinë. Të shpallim non grata rilindjen mavi dhe atë pjesë të rilindjes blu të pazareve të 17 Majit.

