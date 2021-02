Per rregullat qe kemi aktualisht dhe per keto masa te reja te sapo shpallura, nuk do të ketë tolerancë për moszbatimin e masave dhe protokolleve antiCOVID. TaskForca AntiCOVID do të jetë 24 orë në terren për të monitoruar zbatimin e masave, në cdo cep të vendit.

