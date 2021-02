“Hajde tani! Do të të qëlloj me spraj djegës por nuk dëshiroj ta bëj, ulu dhe rri e qetë. Ky është shansi yt i fundit, do të të qëlloj me spraj djegës në sy”, i thotë asaj një oficere policie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy