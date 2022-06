“Ne nuk do të poshtërojmë askënd, ne do të përgjigjemi me të njëjtën monedhë,” tha presidenti Zelenskiy, kur u pyet në lidhje me komentin e presidentit francez Emmanuel Macron për të mos “poshtëruar” Rusinë, në mënyrë që të mbahet e hapur mundësia për një zgjidhje diplomatike.

