Por kjo nuk është e gjitha. Në përgjigje të thirrjeve të përsëritura të aleatëve amerikanë që ai të ulet në bisedime me Putinin para dimrit, që janë në një linjë me vetë deklaratat e Kremlinit për të nisur negociatat, Zelensky deklaroi se përveç këtyre 10 pikave, ai nuk do të pranonte të ulej me Putin deri ditën që çdo ushtar rus të jetë larguar nga territori ukrainas, përfshi Krimenë – një kërkesë që ai nuk e ka bërë kurrë më parë. Mesa duket, Zelensky e ka egërsuar retorikën e tij gjë që tregon se ai e ndjen veten mjaftueshëm të sigurt se tashmë topi është në fushën e tij dhe ai mund ta luaj lojën si të dojë.

