Anila Prifti

Nese ka nje emer artisiti shqiptar qe ka spikatur ne post-komunizem ne Shqiperi, si epitomi e muzikes popullore pan-shqiptare, e pelqyer nga te gjitha trevat eshte padyshim Ylli Baka. Kengetari shqiptar qe se fundmi ka fituar titullin e larte “Mjeshter i Madh”, sic pohohet n ga njohesit e muzikes, ka risi te vete pikerisht jo vetem zerin dhe timbrin e tij unik, por edhe berjen e kenges tradicionale me te kendueshme, me moderne dhe me atraktive per veshet e shqiptareve jo vetem ne Ballkan, por edhe ne pjese te tjera te botes ku shqiptaret jane shpendare ne kerkim te nje jete me te mire.

Muzika e tij pelqehet jo vetem ne jugun dhe Shqiperine e Mesme, taban i te vecantes se artit te tij, por edhe ne trevat mbareshqiptare, si pak kush kengetar tosk.

Pas kthimit nga emigrimi, Ylli Bakak ka formatuar nje lloj te vecante muzike tradicionale shqiptare, bashke me grupin e tij super te talentuar, qe tashme jane pjese e repertoreve jo vetem ne mediat me te medha televizive ne Shqiperi e Kosove, si dhe koncertatet e medha ne mbare qytetet shqiptare nga veriu ne jug, por edhe ne eventet dhe shfaqet ne shume vende te Ballkanit, Evropes, Shteteve te Bashkuara e deri ne Australin e larget.

Bashkepunimi i tij muzikor, dhe lirikat te krijuara nga ai vete, por edhe nga disa nga penat me te spikatura te poeteve dhe muzikanteve me te njohur shqiptar si Arben Duka, Jorgo Papingji, Valentin Vezi e shume te tjere, apo bashkepunimi dhe deshira e divave te muzikes shqiptare qe kendojne bashke me te, deri tek mjeshtri i humorit shqiptar, Agron Llakaj se fundi, eshte shprehje e vleresimit dhe privilegjit qe qe keta artiste kane te jene pjese e repertorit dhe skenes per te kenduar bashke me nje nga zerat me te embel dhe brilant te muzikes shqiptare ne 30 vitete e fundit, kenget e te cilit, ne median online dhe platformat muzikore me te njohur ne bote kapin miliona klikime, brenda ditesh nga lancimi i tyre.

Padyshim, muzika e Ylli Bakes rezonon me shijet e shume shqiptareve saqe emri i ketij kengetari eshte tashme nje emer shtepie, sidomos ne rradhte e Diaspores shqiptare neper bote e cila tek zeri dhe fuqi interpretative e vokalit mjalte te Ylli Bakes gjen melhemin e dhimbjes, dashurise e mallit per atdheun dhe gjithshka qe per ata perben idealen e Shqiperise dhe kombit.

Eshte jo vetem melodia dhe embelsia e zerit unik dhe vokalit te Ylli Bakkes qe e ka bere ate yll te muzikes tradicionale shqiptare, por edhe thjeshtesia e nje artisti me zemer te madhe qe ka ditur te kendoj dhe krijoj ne sintoni me hallet dhe dertet e kombit, sic ishte kenga brilante e tij per termetin e fundit ne Shqiperi qe u be virale e preku emocionet dhe zemren e miliona shqiptareve qe edhe prej kenges se tij zbrazen xhepat dhe zemren e tyre per te mbushur gropen e dhimbjes se madhe te nje populli te goditur mizorisht nga nje fatkeqesi natyrore.

Pa medyshje, muzika e tij eshte edhe komerciale, si e shume artisteve te medhenj shqiptare qe kendojne dhe jane pjese e gezimeve te vatrave shqiptare ne Shqiperi, Greqi, Kosove, Itali, e shume vende evropiane dhe pertej Atlantikut e ne Paqesor.

Ne nje prononcim per “The Albanian”, Ylli Baka thote se “mezi pret te mbaroj zyrtarisht pandemia dhe te jete serish pjese shume shpejt e gezimeve te shqiptareve te Britanise”, e cila pas nje pandemie te gjate do gjejne ne zerin dhe klasin e kesaj ikone te muzikes tradicionale shqiptare, “vaksinen” e virusit te mallit per atdheun dhe me te bukuren e asaj qe te gjithe krenohemi se eshte shqiptare.