Zvicra do të përballet sot me Spanjën, pas kualifikimit historik me Francën, ndërsa shiritin e kapitenit të skuadrës, pas pezullimit të Granit Xhakës, do ta mbajë një tjetër shqiptar. Është pikërisht Xherdan Shaqiri.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy