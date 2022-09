Maqedonia e Veriut statusin e shtetit kandidat e ka fituar në vitin 2005, por bisedimet me BE-në nuk ka mundur t’i nisë fillimisht për shkak të kontestit me Greqinë për çështjen e emrit dhe së fundmi me Bullgarinë, e cila në vitin 2020 vendosi veton duke e kushtëzuar heqjen e saj me zgjidhjen e kontestit për gjuhën, identitetin dhe çështjet historike.

Marrëveshja me Bullgarinë ishte propozuar nga Franca dhe parasheh që gjatë procesit të bisedimeve me Bashkimin Evropian, Maqedonia e Veriut të zgjidhë çështjet e hapura lidhur me aspektet historike, ndërsa ato për gjuhën dhe identitetin është thënë se nuk do të jenë pjesë e bisedimeve.

