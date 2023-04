“Kur flasin për atë se jam fajtor që kam thënë se e di se sa ata që ndërhyjnë në veri për të vrarë serbët e frikësojnë Milan Radojiçiqin. Nuk kam gënjyer aspak, për këtë keni me dhjetëra e dhjetëra shënime, në të gjitha shërbimet tona, që e vërtetojnë këtë pa mëdyshje. A është ai akademik? Jo, nuk është. A ka qenë gjithmonë i gatshëm që të luftojë për popullin? Po, ka qenë. Nëse dini ndonjë gjë, njoftoni organet! Mos më flisni marrëzi nëpër televizione. Nuk do të mbrohen as Radojiçiqi dhe as disa të tjerë. Puna ime është të kujdesem se si jetojnë serbët në Kosovë”, është shprehur Vuçiq, citon “N1”.

