Presidenti serb tha se është informuar nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje për një kohë të shkurtër, “nëse nuk ndalet përndjekja e serbëve, politikanët do të largohen nga të gjitha institucionet e Kosovës gjatë muajit të ardhshëm, dhe më pas gjykatësit dhe oficerët e policisë do të ndjekin shembullin deri në fund të shtatorit” dhe se do të ketë, siç tha ai, “zhbërje të rendit të Brukselit të dakorduar me marrëveshje”.

Ai mblodhi të dielën paradite në Beograd përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nga të cilët siç tha, mori mbështetjen e tyre që të punojë për të gjetur një zgjidhje kompromisi si dhe kërkesën që të mos përballen me përndjekje. Presidenti serb tha se do të bëj gjithçka për të ruajtur paqen por nuk do të lejojë një gjë të tillë ndërsa u bëri thirrje forcave paqeruajtëse të NATO-s që të kujdesen për sigurinë e serbëve dhe jo të merren me bllokimet e rrugëve.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy