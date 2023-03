“Nuk do të ndodh kurrë që unë ta nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. S’do të ketë as kapitullim e as dorëzim. Në mënyrë të vendosur kam thënë para të gjithëve se Serbia nuk do të pajtohet për anëtarësimin e Kosovës në OKB, e as nuk do ta njohim pavarësinë e saj në një mënyrë apo tjetrën”, – ka deklaruar ai. Vuçiç ka thënë se Serbia është e gatshme të bëjë kompromise, ndërsa shqiptarët nuk janë.

