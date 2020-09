“Ne ushqejmë marrëdhënie partneriteti me vendet perëndimore, përfshirë bashkëpunimin gjithnjë e më intensiv me Shtetet e Bashkuara, por në të njëjtën kohë jemi krenarë për marrëdhëniet e jashtëzakonshme me Rusinë dhe Kinën. Siç mund ta shihni, ne nuk e fshehim atë, ne jemi krenarë për miqësitë tona. “Bashkëpunimi me vendet miqësore afrikane, aziatike dhe të Amerikës së Jugut është gjithashtu fokusi i politikës sonë të jashtme,” tha ai, shkruan danas.

