Putin në një fjalim përpara qytetarëve tha se nuk do të nënshkruajë asgjë në Ohër. Dy liderët pritet që në takimin e radhës të gjejnë një dakordësi mbi implementimin e dokumentit evropian me 11 piak për normalizimin e marrëdhënieve. Vucic kërkon fillimisht asociacionin e komunave me shumicë serbe, për të pranuar më tej propozimet që vijnë nga BE, për njohjen e simboleve shtetërore të Kosovës.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy