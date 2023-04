“Nëse mendoni se jemi të kënaqur me vendimet e Malit të Zi apo të tjerëve, sigurisht që nuk jemi dhe sigurisht që kjo ndikon në marrëdhëniet që kemi. Do të ishte budallallëk, do të ishte anormale, do të ishim të papërgjegjshëm, do të ishim joserioz, nëse do t’i thoshim vetes, nuk ka problem, çfarë rëndësie ka, kjo është e mrekullueshme sepse mund të kishit abstenuar. Dje abstenimi ishte njësoj si votimi për pranimin e Kosovës ishte njësoj, mund të kishit treguar të paktën pak vëmendje ndaj Serbisë, por nuk deshe të tregonit aspak vëmendje ndaj Serbisë”, tha Aleksandër Vuçiç, president i Serbisë.

