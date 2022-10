Serbia po planifikon ndërtimin e një tubacioni nafte përmes Maqedonisë deri në portin e Durrësit, si dhe një lidhje gazi me Maqedoninë e Veriut.

Këtë e ka bërë të ditur presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, në fjalimin e tij para opinionit me rastin e krizës energjetike dhe pamundësisë nga ana e Kroacisë së Serbisë për të marrë naftën ruse përmes naftësjellësit që kalon përmes fqinjit perëndimor.

Vuçiç theksoi se Serbia ka rezervat më të mëdha të gazit në historinë e vendit.

Ai informoi se ka marrë vendim që kushdo që prodhon në Serbi duhet të ndajë 20 përqind për ushtrinë “sepse konfliktet në botë do të vazhdojnë”.

Vuçiç tha se pas ngjarjeve të fundit rreth sanksioneve të BE-së kundër Rusisë, me të cilat Kroacia u tregua, siç theksoi ai, si një partner i pabesueshëm për naftësjellësin “Janaf”, i cili është i vetmi tubacion nafte që furnizon Serbinë me naftë, Beogradi mori një vendim për të filluar ndërtimin e një tubacioni nafte për në Hungari, dhe plani është të ndërtohet një tubacion nafte me “miq nga Ballkani i Hapur”.

“Ne duhet të fillojmë të diversifikojmë burimet tona të naftës. Serbia do të fillojë ndërtimin e një tubacioni nafte për në Hungari. Në përputhje me marrëveshjen që unë dhe Viktor Orbán kemi arritur tashmë, do të fillojmë ndërtimin e një tubacioni nafte Novi Sad-Hungari, në Aldzha, me një gjatësi prej 128 kilometrash. Tubacioni i naftës mund të kushtojë deri në 100 milionë euro” tha presidenti serb.

Sipas tij, do të duhen nga 18 deri në 24 muaj për të ndërtuar tubacionin e naftës në Hungari.

“Ideja jonë është të ndërtojmë një tubacion nafte për në Maqedoninë e Veriut dhe portin e Durrësit në Shqipëri, në mënyrë që të lidhim vendin tonë me një tubacion nafte. Do të fillojmë bisedimet e shpejta me partnerët tanë nga Ballkani i Hapur dhe rajoni”, tha Vuçiç.

Duke folur për lidhjen e gazit dhe diversifikimin me burimet e gazit, Vuçiç paralajmëroi se do të ndërtohet edhe lidhja e gazit me Maqedoninë, e cila, siç tha, tashmë është përfshirë në planet financiare të BE-së.

Siç tha Vuçiç, Serbia ka rezerva nafte për 75 ditë, benzinë ​​për 59 ditë dhe kapacitete të plota të rezervave të gazit.

“Gjatë kësaj periudhe Serbia do të furnizohet me naftë në mënyra të ndryshme, do të blejmë naftën e Irakut, e cila është 20 përqind më e shtrenjtë dhe do ta sjellim në vendin tonë përmes naftësjellësit Janaf”, ka theksuar Vuçiç.

Ai tha gjithashtu se ka urdhëruar që gjithçka që prodhohet nga fabrikat në Serbi, 20 përqind duhet të mbetet në Serbi për forcat e armatosura dhe se 12 miliardë të tjera do të investohen në infrastrukturë.