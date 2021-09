“Basha kreu vrasjen e Partisë Demokratike jo at vrasjen. Unë do të ndjek qasjen që do të rivendosë sovranitetin në Partinë Demokratike. Nuk isha i papërgatitur për këtë vendim. Unë kam thënë se nëse PD shet sovratitetin, Sali Berisha do të bëjë çdo gjë jo anti-amerikane dhe jo-perëndimore.Ky vendim i Bashës e shndërron PD një satelit të Ramës, ka marrë vendim fatal, u ka shpëtuar sanksioneve që mund të binin mbi të. Nuk isha i papërgatitur”, tha Berisha.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy