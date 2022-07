Presidenti francez Emmanuel Macron u përpoq t`i fashisë këto shqetësime me pohimin se vijat e kuqe të Shkupit, do të respektohen. “Nuk po ju them se është një ujdi e përsosur, por ashtu si cdo marrëvshje edhe ajo bazohet në kompromiese dhe ekuilibër, e do të hapë rrugën tuaj europiane. Ajo nuk e vë në dyshim ekzistencën e gjuhës maqedonase, e cila është pjesë përbërëse e identitetit tuaj”, garantoi shefi i Elizesë, që u shpreh i bindur se në fund, vendimi i Shkupit do të jetë për avancimin në rrugën e integrimit europian.

