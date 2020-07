“Edhe për disa kohë ne do të na duhet të bashkëjetojmë me koronavirusin sepse ai nuk do të largohet pa vaksinë. Por duke qenë se tani dimë si ta menaxhojmë dhe duke mos bërë të njëjtat gabime, do mund ti bëjmë ballë infeksionit”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy