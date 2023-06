Sunak këmbënguli gjithashtu se një marrëveshje me Shqipërinë nënkuptonte që Britania po kthente më shumë emigrantë në vend. Ai tha se deri më tani këtë vit “numri i mbërritjeve me varka të vogla shqiptare ka rënë me pothuajse 90%” dhe se Britania tani po pranonte një në 50 raste të azilit shqiptar krahasuar me një në pesë më parë.

