Edhe në Bruksel të Belgjikës u mbajtën protesta të mëdha kundër racizmit, teksa shumë njerëz me ngjyrë kanë dalë në demonstrata në rrugë. Disa prote4stues janë arrestuar më pas, pasi u tha se kanë demonstruar me forcë. Në kryeqytetin belg ishin rreth 10 mijë njerëz që protestonin, duke thënë “Belgjika është me Minneapolis”, “Unë nuk mund të marr dot frymë” dhe “Ndaloni së vrari njerëzit me ngjyrë”, shkruajnë mediat e huaja.

