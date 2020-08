Për sa i takon vendeve të rajonit, me 31 korrik Kroacia konfirmoi gatishmërinë e saj për të lidhur një marrëveshje me Komisionin Evropian për blerjen e një vaksine kundër sëmundjes COVID-19. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vuçiç me 15 korrik njoftoi se po zhvillohen bisedime me një vend i cili, siç tha ai, ka përfunduar vaksinën kundër COVID-19 dhe që “vaksinon popullatën e rrezikuar”.

