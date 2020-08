Në eksperimentin klinik ku do të përfshihen 676 persona me moshë nga 19 deri në 80 vjeç, do të ketë dy faza, ku e para do të nisë të hënën.

Vaksina është zhvilluar nga instituti shtetëror ‘Finlay Vaçine’, ndërkohë që ilaçi do të quhet ‘Soberana 01’ dhe do të aplikohet në dy doza të injektuara në rrugë intramuskulare. Ndërkohë detaje të tjera lidhur me vaksinën nuk u bën me dije.

