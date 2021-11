Filmi në fjalë, i gjiruar në vitin 2005, sikur edhe romani, janë një distopi e cila në të ardhmen (viti 2030) e paraqet Britaninë si një shtet diktatorial, totalitar e fashist në të cilin mungon liria dhe persekutohen kundërshtarët politikë por edhe religjiozë, sidomos myslimanët. Në film kryeheroi është një anarkist i veshur sikur Gay Fawkes dhe me maskë, i cili kërkon nga qytetarët që të rebelohen kundër këtij sistemi fashist. Plani është që të vendoset eksploviz në themelet e parlamentit dhe të shkatërrohet ndërtesa që është edhe simbol i demokracisë, e cila gjë në këtë film edhe ndodhë. Pra, ka sukses veprimi i cili në vitin 1605 kishte dështuar. Porosia e filmit është se sitemi duhet të ndërrohet me dhunë masive e cila fillon me eksplodimin e kishës St. Paul në Londër që është një ndërtesë tjetër impozante dhe me rëndësi të madhe jo vetëm religjioze por edhe historike.

