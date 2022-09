“Integriteti territorial i atdheut tonë, pavarësia dhe liria jonë do të sigurohet me të gjitha mjetet që kemi. Dua ta përsëris, ata që përpiqen të na shantazhojnë me armë bërthamore duhet të dinë se era mund të kthehet edhe kundër tyre. Ne do të mbrohemi me çdo mjet, do të kemi një mobilizim të pjesshëm, duke nisur nga sot, pra të gjithë ata që janë aktualisht në formacionet rezervë të ushtrisë do t’i nënshtrohen rekrutimit dhe mbi të gjitha ata që kanë shërbyer në forcat e armatosura e kanë një specialitet të caktuar ushtarak dhe përvojë përkatëse”, tha Putin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy