E pashë kaq herë me kujdes jo për ta mësuar përmendësh dhe as për të gjurmuar ndonjë detaj që mund t’i kishte shpëtuar syrit tim, por për të bindur vetveten se bashkë me Tiren duhet të varem edhe unë me çengela fjalësh mbi shtyllën e turpit.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy