Komentet e Kofodit ishin në linjë me paralajmërimet e Sekretarit amerikan të Shtetit, Antony Blinken dhe të ministrave tjerë të Jashtëm të bllokut të NATO-s, të cilët në ditën e parë të takimit, të zhvilluar në 30 nëntor, e bene te qartë se Rusia do ta paguajë shtrenjtë agresionin ushtarak kundër Ukrainës. Por si për të sfiduar të tilla paralajmëroi, një ditë më vonë, Moska nisi stërvitjen me trupa dhe armatime të rënda në kufi.Sipas autoriteteve ruse, kjo është një stërvitje e rregullt që zhvillohet çdo vit në këtë periudhë, në rajonet e jugut, në kufi me Ukrainën. Në të po marrin pjesë më shumë se 10 mijë trupa, të zhvendosur në të gjithë zonën.

Ukraina i kërkoi NATO-s të rrisë bashkëpunimin ushtarak me Kievin dhe të përgatisë sanksione ekonomike në kuadër të masave për të parandaluar sulmet e Rusisë ndaj saj. Krerët e aleancës veriatlantike janë mbledhur në Letoni ndërkohë që sa vjen e shtohen shqetësimet rreth pranisë ushtarake ruse në afërsi të kufirit ukrainas. “Ne besojmë se nëse bashkojmë forcat, nëse veprojmë në mënyrë të koordinuar, do të arrijmë ta frenojmë presidentin rus, Vladimir Putin dhe ta demotivojmë atë nga zgjedhja e skenarit më të keq, që është operacioni ushtarak”, deklaroi ministri i Jashtëm ukrainas, Dmytro Kuleba në samitin e Rigës. Shefi i diplomacisë daneze, Jeppe Kofod, tha se çdo lloj operacioni ushtarak që do të mund të rrezikonte sovranitetin e Ukrainës, do të ketë pasoja të rënda, dhe shtoi se vendi i tij do të jetë i gatshëm të përgjigjet me sanksione të ashpra.

