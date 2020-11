BE rekomandon kështu ndalimin e eventeve me shumë njerëz dhe parashikimin e rregullave të qarta edhe për takimet e ngushta sociale si numri i personave të lejuar në një vend dhe përdorimi i detyrueshëm i maskës. Qeveritë duhet të vendosin masa edhe për takimet në shtëpitë private dhe të inkurajojnë festimet e limituara. Komisioni do të kërkojë shprehimisht vendosjen e ndalim qarkullimit gjatë natës, për të evituar festimet në orët e vona ndërsa për ceremonitë fetare, Brukseli do të rekomandojë marrjen në konsideratë të hipotezës për evitimin e tyre. Meshat mund të zëvendësohen nga funksione online, në TV ose radio.

